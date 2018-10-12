Под Ичней спасатели очистили от взрывоопасных предметов все населенные пункты

Под Ичней Черниговской области в течение 14 октября пиротехническими подразделениями Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям изъято еще 285 взрывоопасных предметов в 24 населенных пунктах. Об этом сообщает официальный сайт ГСЧС.

Согласно сообщению, всего с начала работ в зоне взрывов проверено и очищено от взрывоопасных предметов все 39 населенных пунктов, при этом изъято 1758 взрывоопасных предметов.

В течение дня обследовано 8 дошкольных учреждений, 8 общеобразовательных учреждений, 16 км линии газопровода.

Авиацией ГСЧС 14 октября осуществлена авиационная разведка технической территории арсенала, двумя пожарными самолетами АН-32П проведено 10 сбросов воды (80 тонн) в пределах арсенала и вертолетом МИ-8МТ вне технической территории - 11 сбросов (22 тонны), всего с начала работ произведено 144 сброса воды (804 тонны).

К ликвидации ЧС привлечен пожарный поезд, который осуществляет дежурство на станции Ичня; организовано дежурство 7 пожарно-спасательных расчетов на автоцистернах для обеспечения оперативного тушения возможных пожаров в пгт Дружба и на административной территории арсенала.

Остаются отключенными от газоснабжения 3015 абонентов в 4 населенных пунктах (г. Ичня, с. Гмырянка, с. Гужовка, с. Максимовка). В течение суток полностью восстановлено газоснабжение 4 населенных пунктов (с. Иржавец, с. Крупичполе, с. Рожновка, с. Буримка), для чего были привлечены 73 человека и 13 единиц техники структурных подразделений ПАО "Черниговгаз".

Ведется круглосуточная работа «горячей линии» по телефонам (046) 2-678-274, (046) 2-676-003.

С целью проведения спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки привлечены силы и средства общей численностью 620 человек и 136 единиц техники, в том числе от: ГСЧС - 271 человек и 82 единиц техники; Нацполиции и Национальной гвардии - 186 человек и 18 единиц техники; СБУ - 90 человек и 23 единицы техники; от коммунальных служб - 73 человека и 13 единиц техники, - сообщили в ГСЧС.