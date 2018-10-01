Глава МИД Британии поддержал кандидатуру Сенцова на премию Сахарова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поддержал кандидатуру украинского политзаключенного Олега Сенцова на премию Сахарова, которую Европарламент присуждает политическим и общественным деятелям, которые отстаивают права человека и базовые свободы.

Об этом сообщает Twitter чиновника.

"145-дневное голодание Олега Сенцова разоблачило отражение несправедливости, с которой сталкиваются украинские политические заключенные, удерживаемые Россией. Я поддерживаю его (Сенцова - ред.) кандидатуру, выдвинутую Европарламентом на нынешнюю премию Сахарова", - говорится в сообщении