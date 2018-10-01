За 9 месяцев бюджет выполнен почти на 99%

За три квартала 2018 года доходы государственного бюджета Украины выросли по отношению к аналогичному периоду 2017 года на 88,9 млн грн (на 15,2%) и составили 6747 млрд грн, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Такой рост в основном обусловлен увеличением поступлений от НДС с ввезенных товаров - на 31,8 млрд грн, налога на прибыль предприятий - на 26,2 млрд грн, НДС с произведенных товаров с учетом бюджетного возмещения - на 12,8 млрд грн, налога и сбора с доходов физических лиц - на 12 млрд грн и акцизного налога - на 5,4 млрд грн.

Выполнение росписи за январь-сентябрь составило 98,9%

Доходы общего фонда государственного бюджета за январь-сентябрь составили 609,1 млрд грн, что на 97,6 млрд грн (19,1%) больше, чем в прошлом году.

Наиболее значимые для государства расходы профинансированы в полном объеме.