Синод Вселенского патриархата отменил анафему патриарха УПЦ КП Филарета

Синод Вселенского патриархата удовлетворил апелляцию патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и таким образом отменил его анафему. Об этом сообщил в Facebook секретарь УПЦ КП Евстратий (Зоря).

По его словам, информация об этом поступила «сразу из нескольких источников».

Также Синод признал незаконным присоединение Киевской митрополии к Русской православной церкви в 1686 году. Отменена и анафема митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Пока неизвестны детали и условия решения, ожидается официальное заявление Вселенского патриархата.