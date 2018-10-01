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В Одессе задержали лидера общественной организации

Сегодня, 14:28 citynews.net.ua | Напечатать

В Одессе задержали лидера общественной организацииВ центре Одессы сегодня, 11 октября, правоохранители задержали руководителя организации "Народный щит правосудия" Анатолия Мельниченко. Об этом сообщает "Думская".

По словам лидера "Ради громадської безпеки" Марка Гордиенко, Мельниченко инкриминируют вымогательство.

Как известно, активисты "Народного щита" известны своими акциями против проституции. В частности, в 2017 году они блокировали Таможенную площадь, где устроили потасовку с полицией.


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