Рекордсменку Украины по легкой атлетике отстранили из-за подозрения в приеме допинга

Украинская легкоатлетка, серебряный призер чемпионата Европы по ходьбе на 50 км Алина Цвилий была отстранена от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщает sportarena.com.

В организме Цвилий был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Напомним, на чемпионате Европы Цвилий установила национальный рекорд Украины (4:12.44).

В случае подтверждения подозрений Цвилий рискует потерять установленный в Берлине рекорд (5-е место в истории ходьбы на 50 км), лишиться причитающегося гонорара и получить несколько лет дисквалификации.