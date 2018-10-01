В Днепре две аптеки продавали запрещенные без рецепта таблетки и марихуану

5 октября работники управления противодействия наркопреступности и прокурор Днепродзержинской прокуратуры провели обыски в двух аптеках Днепра.

Полиция задокументировала в них продажу лекарственных средств, в состав которых входит кодеин, без рецепта.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области.

Были изъяты почти 10 тыс. таблеток рецептурных лекарственных средств «Кодтерпин ИС», «Кодепсин», «Кодетерп», «Пенталгин ИС», «Акатар», 180 мл препарата «Кофекс», 216 неустановленных таблеток, 2 бумажных свертка с веществом растительного происхождения зеленого цвета, по внешним признакам похожей на наркотическое средство «марихуана» и устройство для ее применения.

Также изъяты деньги, компьютерное оборудование и документация. Изъятое направлено на экспертизу.

За нарушение порядка отпуска лекарственных средств работникам аптек грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 320 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 4-х лет, или лишение свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.