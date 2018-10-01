Утром 10 октября на автодороге возле Днепра военная техника столкнулась с маршруткой, в результате ДТП пострадали три человека.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на полицию области.

Авария произошла около 9:10 на выезде из поселка Мелиоративное.

Как сообщили правоохранители, предварительно, военный "БАЗ" двигался в направлении Новомосковска и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с маршрутным такси, которое ехало ему навстречу.

По словам пресс-секретаря Нацполиции Анны Старчевской, при столкновении автомобилей пострадавшие получили легкие телесные повреждения. Водители обеих сторон на месте прошли проверку на алкоголь. Они были трезвыми.

Другие обстоятельства ДТП выясняются.