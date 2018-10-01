В "Укрзализныце" разрабатывают систему, которая поможет пассажирам купить билет на поезд. Об этом рассказал журналистам начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан, - сообщает "Дело".

Суть в том, что клиент может зарегистрироваться в листе ожидания, выбрать поезд, на который билеты уже раскуплены или забронированы. Если в продаже появится свободный билет, пассажиру в этой системе придёт соответствующее уведомление. При этом пользователи листа ожидания получат первоочередное право приобретения дефицитного билета

"Мы разрабатываем систему waiting list. Пассажир сможет зарегистрироваться и выбрать один или несколько поездов, которые ему подходят, и на которые нет билетов. И тогда, когда появится свободный билет (кто-то передумал ехать и сдал свой билет), то он не попадет в общую систему продажи, а сначала проходит через "решето" waiting list. Если билет "не нашел" своего покупателя в waiting list, тогда он уйдет в общие продажи", — сообщил Красноштан.

На уточняющий вопрос, когда будет введена такая система, он отметил, что пока о сроках сказать сложно.

Красноштан уточнил, что такая система окончательно закроет вопрос с перекупщиками, хотя за этот год был зафиксирован только один такой случай.