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В Запорожье задержали боевика "ДНР"

Вчера, 18:14 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безопасности Украины задержала боевика "ДНР"  в Запорожье,  - сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что местный житель в марте 2015 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям.  Находясь на "должности" "командира танкового расчета" он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Донецкой области. Впоследствии боевик уехал в РФ, где был завербован представителями российских спецслужб.

В 2018 году он по заданию своих "кураторов" прибыл в Запорожскую область. Там он собирал информацию о перемещении подразделений Вооруженных Сил, боевых объектов, правоохранительных органов и административных зданий. Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности злоумышленника.

Правоохранители задержали боевика по месту его проживания в одном из поселков Запорожья.

Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством прокуратуры.


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