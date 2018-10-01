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Ликвидация последствий взрывов под Ичней продлится круглосуточно

Сегодня, 17:52 citynews.net.ua | Напечатать

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, которые находятся на месте чрезвычайного происшествия на территории 6-го арсенала, будут работать в круглосуточном режиме до полной ликвидации последствий.

Об этом с места происшествия сообщил начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины подполковник Алексей Чернобай, информирует Минобороны.

"Военнослужащие ВС Украины и других военных формирований, которые находятся на месте чрезвычайного происшествия, будут работать в круглосуточном режиме до полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Группа гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины проводит мониторинг и координацию оказания гуманитарной помощи тем, кто в этом нуждается, в Черниговской области.


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