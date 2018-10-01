В Украине число заболевших корью продолжает расти

За минувшую неделю корью в Украине заболели 554 человека. Это на 3% больше, чем на предыдущей неделе. Сохраняется высокий уровень заболеваемости среди детей.

Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины.

«Заболеваемость корью среди детей остается высокой. Риск заболеть увеличивается и через совместное пребывание детей в школах и детских садах. Поэтому очень важно, чтобы дети были вовремя привиты согласно календарю профилактических прививок», – говорится в сообщении.

Медики также напомнили, что невакцинированные дети не могут посещать школы и детские сады.

Согласно данным ЦОЗ, за неделю со 2 по 9 октября, корью заболели 554 человека, из них 157 взрослых и 397 детей, что на 3% больше, чем на предыдущей неделе.

Так, по состоянию на 4 октября, в Донецкой области корью заболели 295 человек. Среди них 179 взрослых и 116 детей. В Луганской области за минувшую неделю по-прежнему не зафиксировано новых случаев кори. Всего, с начала года в области заболели 16 человек – 9 взрослых и 7 детей. И этот показатель является самым низким среди регионов страны.

Больше всего людей заболели корью во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской областях и Киеве. С начала года в Украине корью заболели 32 489 человек – 13 013 взрослых и 19 476 детей. От осложнений болезни умерли 14 человек: десять детей и четверо взрослых.

Специалисты подчеркнули, что для проведения иммунизации взрослых, которые относятся к группе повышенного риска, в Украине вакцины есть в наличии во всех регионах. «По состоянию на 4 октября 2018 года в Украине имеется 66 8851 доз вакцин», – говорится в сообщении.