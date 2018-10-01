Украина и Турция договорились о совместном производстве средств радиосвязи

Госкомпания "Спецтехноэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", подписала с турецкой компанией Aselsan меморандум об организации совместного производства турецких средств радиосвязи в Украине. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Договоренности планируется реализовать по механизму офсетных обязательств между компаниями. "Налаживание производства турецких систем радиосвязи в Украине позволит Министерству обороны Украины получить доступ к самым современным технологиям в сфере связи", - говорится в сообщении.

Подписание меморандума состоялось в рамках международной выставки "Оружие и безопасность" на которой предприятия ГК "Укроборонпром" демонстрируют свои последние разработки, широкий спектр вооружения, военной техники а также продукции военного и двойного назначения.

Ранее, в декабре 2016 года "Спецтехноэкспорт" подписало с компанией Aselsan первое соглашение об импорте радиостанций УКВ связи на нужды Минобороны Украины, в рамках которой уже происходят поставки турецких изделий на нужды Минобороны.