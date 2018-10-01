Украина в ООН попросила помощи ЕС, чтобы остановить «агрессию России» в Азовском море

Украинская делегация на заседании комитета Генеральной ассамблеи ООН обвинила российскую сторону в нарушении Конвенции ООН по морскому праву из-за блокировки суден в Азовском море, сообщает «Укринформ».

«Целью России после временной оккупации Крыма является установление контроля над Азовским морем. Незаконно построив мост через Керченский пролив, РФ начала систематически нарушать свободу международной навигации для украинских и иностранных судов», - заявила украинская сторона.

Украинская сторона заявила, что такие действия России нарушают Конвенцию ООН по морскому праву и призвала государства-члены ООН содействовать прекращению агрессии, а также предотвращению опасности, которую создает российская сторона в этом регионе.