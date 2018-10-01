В Киеве появится улица героя Украины Максима Шаповала

В Киеве будет переименована улица в честь погибшего в результате теракта командира спецназа Главного управления разведки Украины Максима Шаповала.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики

Переименована будет улица Механизаторов в Соломенском районе столицы.

Полковник Шаповал перед началом вооруженной агрессии РФ против Украины возглавил военную часть спецназначения ГУР Минобороны. С началом войны выполнял задачи по защите независимости и территориальной целостности Украины в зоне АТО, участвовал в боях с захватчиками в 2014-2015 годах, непосредственно принимал участие в освобождении нескольких оккупированных украинских городов и за Саур-Могилу. Шаповал также внес лепту в планирование и проведение разведывательных рейдов в глубоком тылу противника.