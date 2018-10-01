В Днепре пьяный мужчина остановил колонну спецтехники и избил полицейского

7 октября полицейские задержали 32-летнего ранее судимого местного жителя, который после фестиваля «Сила непокоренных», посвященного Дню защитника Украины и 75-й годовщине освобождения Днепра, находясь в нетрезвом состоянии, остановил движение колонны спецтехники и нанес телесные повреждения полицейскому-водителю.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Следственным отделением Самарского ОП внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).