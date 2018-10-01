В Броварах в военном городке нашли повешенным лейтенанта ВСУ

6 октября в 21:40 на территории военного городка в Броварах Киевской области в боксе автомобильного парка, который не используется, было обнаружено повешенным тело лейтенанта Вооруженных сил Украины 1996 года рождения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, предварительно установлено, что в соответствии с приказом командира воинской части, погибший с 6 на 7 октября был назначен в суточный наряд помощником дежурного воинской части.

6 октября в 08:00 указанный военнослужащий не явился на развод суточного наряда, в связи с чем командованием воинской части были организованы розыскные мероприятия.

При осмотре тела военнослужащего судебно-медицинским экспертом предварительно установлено, что смерть наступила вследствие механической асфиксии. Предсмертной записки не обнаружено.

Тело погибшего доставлено в бюро судебно-медицинской экспертизы Киева.

По факту гибели офицера следователем Деснянского управления полиции ГУ ЧП в Киеве в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».