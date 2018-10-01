На Харьковщине легковушка столкнулась с автобусом, есть жертвы

7 октября в 15.30 в Харьковской области на трассе Мерефа-Харьков в районе поселка Высокий в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом погиб водитель легковушки, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, который ехал по маршруту Кривой Рог-Харьков. В результате аварии водитель легкового авто погиб. 18-летняя девушка, пассажир автобуса, доставлена ​​в больницу.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.