В Харькове патрульный автомобиль сбил женщину

Вчера, 4 октября, около 21:00 в Харькове на перекрестке улиц Золочевского и Залютинской автомобиль патрульной полиции наехал на женщину, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По предварительной информации, служебный автомобиль Тоyota Prius совершил наезд на гражданку, которая стояла на проезжей части.

Патрульные отрабатывали вызов и сопровождали автомобиль скорой медицинской помощи.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Пострадавшую с предварительным диагнозом «ушиб мягких тканей» госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.