Украина и Грузия подписали соглашение о безвизовом въезде по внутренним ID-картам

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований и пересечении гражданами Украины и Грузии совместной границы по ID-картам.

Об этом глава украинского правительства написал на своей странице в Фейсбуке.

Премьер отметил, что граждане Украины смогут путешествовать в Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель.