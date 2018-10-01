В Запорожской области женщину убило током из-за упавшей ветки дерева

В пгт Михайловка Запорожской области 63-летняя женщина погибла из-за падения на нее обрезанной ветки дерева.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

4 октября в 10:05 в Михайловское отделение полиции поступило сообщение о том, что около на территории рынка в пгт. Михайловка при обрезке деревьев смертельно травмирована женщина. На месте происшествия правоохранители установили, что работники местного профтехучилища, возле общежития учебного заведения рядом с местным рынком, проводили обрезку деревьев. Работы выполнялись без соблюдения правил безопасности, а именно - без ограждения места предупредительной лентой", - говорится в сообщении.

В результате, на женщину, проходившую рядом с местом проведения работ упала ветка. От полученных телесных повреждения она погибла на месте происшествия.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 272 УК (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Продолжается досудебное расследование.