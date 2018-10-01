Кинотеатрам разрешили показывать фильмы 18+ без временных ограничений

Кабинет министров с октября отменил временные ограничения демонстрации фильмов с индексом "+18" для кинотеатров.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что это "будет способствовать разнообразию вечерних сеансов в кинотеатрах и внедрению прогрессивного демонстрационного опыта зарубежного кино в Украине".

Решение было разработано Министерством культуры и Госагентством по вопросам кино в соответствии с предложением общественного союза "Союз кинотеатров Украины" относительно усовершенствования законодательства в области кинопроката.

"Соответствующие изменения вносятся в Положение о госудостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, согласно которому показ фильмов с индексом «18» возможен с 18:00 до 6:00 и запрещается лицам до 18 лет. Существующее двойное регулирование одного и того же аспекта кинопоказа приводило к чрезмерному ограничению доступа зрителя к фильмам (в том числе украинского производства). Недопущение лиц в возрасте до 18 лет на просмотр фильмов с индексом «18» должно контролироваться субъектами предпринимательской деятельности - кинодемонстратором, а не ограничением времени показа фильмов", - подчеркнули в Кабмине.

Ожидается, что такое решение положительно повлияет на рынок, позволит зрителям просматривать фильмы с определенным возрастным индексом в любое время суток и сформирует устойчивую тенденцию разнообразия кино- театрального досуга любителей национального и иностранного кино.