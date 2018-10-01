В Мелитополе пьяный мужчина бросил в людей гранату

В Мелитополе полиция задержала мужчину, бросившего гранату в троих людей. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Вечером в среду, 3 октября, в Мелитополе произошел взрыв гранаты. Полиция установила, что у магазина на ул. Ивана Франко произошла ссора между мужчиной 1974 года рождения и тремя молодыми людьми. Нападавший бросил в сторону парней гранату "РГД-5".

В результате взрыва незначительные телесные повреждения получил сам злоумышленник и один из местных жителей. Медицинскую помощь им оказали на месте, госпитализация не понадобилась.

Мужчину задержали, по месту его жительства при обыске обнаружили еще одну гранату с запалом.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.