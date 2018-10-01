В Ужгороде в военкомат не явились 70% призывников

В Ужгороде в ходе осеннего призыва в военкомат не прибыли 68% молодых людей призывного возраста, сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета.

Отмечается, что во время осеннего призыва-2018 подлежат оповещению в военный комиссариат 1377 призывников, из которых около 100 должны проходить срочную службу.

По данным горсовета, а настоящее время одна из главных проблем - неявка призывников в военкомат, при 100-процентном оповещении призывников в военкомат не прибыли 68% молодых людей.

Военный комиссар Ужгородского ОГВК Сергей Зубач подчеркнул, что подлежат призыву 20-27-летние молодые люди, поэтому 18-19-летние юноши автоматически получают отсрочку от призыва на срочную военную службу до достижения ими 20-летнего возраста. Но они обязаны прибыть в военкомат для прохождения медкомиссии.

Вместе с тем, если повестка по каким-то причинам не поступила, юноши, подлежащие призыву, должны самостоятельно явиться в военкомат. Следует знать, что в соответствии с действующим законодательством ограничений относительно вручения повестки нет. Так, ее могут вручить в любое время и в любом месте.

«За невыполнение гражданами воинской обязанности предусмотрена административная и уголовная ответственность», - отметил военный комиссар. За неявку по вызову в военный комиссариат предусмотрено наложение штрафа от 5 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан. Если такое правонарушение совершено повторно в течение года, то во второй раз налагается штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов. Самое суровое наказание за неоднократное уклонение от срочной службы - ограничение свободы сроком до 3 лет