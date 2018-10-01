В Мариуполе строится военный городок

Военный городок строится в Мариуполе по распоряжению президента Украины Петра Порошенко, сообщает "Военное телевидение".

На строительстве задействованы почти 80 работников из разных городов страны – из самого Мариуполя, Черкасс, Киева, Волновахи. Работы идут по графику. Новые казармы планируют сдать в эксплуатацию в январе 2019 года.

Комплекс будет состоять из ряда объектов, в числе которых четыре двухэтажные казармы улучшенного типа по стандартам НАТО, а также два пятиэтажных дома офицеров.