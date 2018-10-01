В Киеве в Днепр упал автомобиль

В Киеве спасатели вытащили из Днепра автомобиль, в салоне которого обнаружили тело водителя. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Киеве

Отмечается, что в 11:38 в четверг, 4 октября, спасатели получили информацию о том, что неподалеку от ул. Днепровская набережная в Дарницком районе столицы, в реку Днепр скатился легковой автомобиль. Водитель автомобиля не выплыл.

На месте происшествия спасатели и группы водолазов с помощью водолазно-спасательного снаряжения достали автомобиль и обнаружили в нем тело погибшего водителя - мужчины 1959 года рождения.

"Автомобиль находился на расстоянии 25 м от берега и на глубине 6 метров. Сейчас установлением причины трагедии занимаются правоохранительные органы", - добавили в ГСЧС.