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В Одесской области сошел километровый оползень

Сегодня, 15:48 citynews.net.ua | Напечатать

В Одесской области сошел километровый оползеньВ прибрежной части села Санжейка Овидиопольского района Одесской области произошел масштабный оползень.

По данным РГА, смещение имеет протяженность около 1 км.

Угрозы для смещения домов пока нет, отметил первый зампредседателя Овидиопольской райгосадминистрации Игорь Ильченко.

Более подробно территорию будут изучать профильные специалисты, которые дадут соответствующие заключения сложившейся ситуации.

Сейчас решается вопрос обозначения места сдвига и ограждения его пашней, что будет препятствовать доступу в зону сдвига людей и машин.


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