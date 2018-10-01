СБУ: РФ готовит провокации с «захватами» храмов

Служба безопасности не исключает, что Россия может готовить акции протеста и провокации с захватом культовых сооружений в Украине.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает Украинская правда.

«Мы ожидаем инспирации захватов культовых сооружений одной из конфессий якобы представителями праворадикальных националистических организаций, что позволит в дальнейшем инспирировать силовые противостояния и массовые акции протеста с участием верующих», - сказал он.

Кроме того, СБУ ожидает инспирированных РФ «пикетов, протестов, направления петиций и обращений в органы государственной власти с требованием восстановить мир любой ценой».

«В дальнейшем указанный движение должно приобрести организованную форму, перерасти в одновременные акции протеста в различных городах Украины с последующим направлением делегаций в столицу и блокировкой органов государственной власти», - сказал Кононенко.

Он добавил, что таким образом Россия пытается «создать так называемый управляемый хаос».

«Цель - склонение руководства государства к подписанию мирных соглашений на выгодных агрессору условиях», - сказал Кононенко.

Он заверил, что СБУ будет противостоять этому.

«Мы видим эти намерения и планы, видим, как предполагают реализовать, и активно работаем над недопущением их реализации», - подытожил Кононенко.