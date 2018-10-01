В Одесской области установили карантинные посты из-за вспышки сибирской язвы

В Одесской области, где была зафиксирована вспышка опасной болезни – сибирской язвы, введены строгие карантинные меры – вокруг села Меняйловка Саратского района появились кордоны полиции и Нацгвардии.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, на подъездах к населенному пункту с целью локализации заболевания было установлено шесть карантинных постов, на которых дежурят полицейские, спасатели и бойцы НГУ.

В их задачу входит контроль соблюдения запрета на ввоз-вывоз домашнего скота и продуктов животного происхождения.

Между тем, лаборатория Центра общественного здоровья Минздрава подтвердила диагноз "сибирская язва" как минимум у одного из заболевших. Кроме того, пробы мяса забитой коровы и почвы во дворе, где ее забили, также дали положительный результат.

Стоит напомнить, что в данном случае идет речь о кожной форме сибирской язвы, которая лечится антибиотиками и не несет серьезной угрозы жизни больных, в отличие от легочной.