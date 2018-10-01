В Одессе установили рекорд Украины на фестивале долгожителей

В Одессе на фестивале «Планета долгожителей» провели показ мод с регистрацией рекорда представителями Книги рекордов Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе горсовета.

Участниками фестиваля стали люди почтенного возраста, ведущие активный образ жизни, стремящиеся к развитию и обучению.

Фестиваль открыли показом модной коллекции Лады Бондаревой, которой весной исполнилось 90 лет.

В ходе показа был установлен рекорд «Модели наистаршего возраста одного шоу», который зафиксировали представители Книги рекордов Украины.

Подарком для почтенных конкурсанток стало выступление воспитанника Одесской средней специальной музыкальной школы-интерната им. П. С. Столярского Виталия Непомнящего.

Также для участников фестиваля провели мастер-классы по скандинавской ходьбе, тренировке в стиле Зумба, индийским танцам, рукоделию, психотерапии и лекцию об особенностях питания в «золотом» возрасте.

Пенсионеры побывали на бесплатной экскурсии в Художественном музее и приняли участие в социальной акции по сбору помощи для пожилых одиноких людей.

Завершился фестиваль «Планета долгожителей» ретроконцертом одесского барда Алексея Семенищева «Осенний мираж».