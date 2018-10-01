Комитет Рады выступил за увольнение Супрун

Комитет Рады выступил за увольнение СупрунВчера, 17:40
Комитет по вопросам здравоохранения поддержал постановление 8587 об увольнении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун и заместителя министра Александра Линчевского.
Такое решение члены комитета единогласно приняли на заседании 2 октября, сообщает Украинская правда.
Председатель комитета, народный депутат Ольга Богомолец считает, что даже после соответствующего решения комитета в Кабмине не будет решения об увольнении Супрун.
По итогам заседания она назвала ложью заявления Минздрава о борьбе со «схемами» в закупке медикаментов.
Также нардеп заявила, что в больницах в 2018 году нет новых поставок медикаментов, а те, что приходят, – просроченные.
По словам Богомолец, средства на закупки лекарств – на счетах международных организаций.