Комитет Рады выступил за увольнение Супрун

Комитет по вопросам здравоохранения поддержал постановление 8587 об увольнении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун и заместителя министра Александра Линчевского.

Такое решение члены комитета единогласно приняли на заседании 2 октября, сообщает Украинская правда.

Председатель комитета, народный депутат Ольга Богомолец считает, что даже после соответствующего решения комитета в Кабмине не будет решения об увольнении Супрун.

По итогам заседания она назвала ложью заявления Минздрава о борьбе со «схемами» в закупке медикаментов.

Также нардеп заявила, что в больницах в 2018 году нет новых поставок медикаментов, а те, что приходят, – просроченные.

По словам Богомолец, средства на закупки лекарств – на счетах международных организаций.