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Киев хочет до 2024 года отказаться от маршруток

Вчера, 16:58 citynews.net.ua | Напечатать

Киевский городской совет принял решение о разработке Городской комплексной целевой программы развития транспортного обслуживания населения и обеспечения безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы, которая предусматривает отказ от маршрутных такси, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Отмечается, что необходимо кардинальное реформирование системы общественного транспорта в Киеве. В частности, предлагается убрать маршрутки и обновить парк автобусов, троллейбусов и трамваев. Сейчас 40% маршрутных такси в столице курсируют незаконно, и действенного контроля за работой таких перевозчиков не наблюдается. Целевая программа должна решить эту проблему.

«Главная идея проекта - переход от прецедентного подхода формирования инфраструктуры Киева к стратегическому. Развитие транспортной отрасли столицы должно происходить параллельно с гармонизацией отношений между пешеходами и автомобилистами, так как на первый план вынесен вопрос обеспечения безопасности движения. Что, кстати, в перспективе можно сделать имиджевым столбом, опорой Киева. Опыт многих европейских столиц свидетельствует о том, что качественная и главное - комплексная организация дорожного движения значительно повышает безопасность для водителей и пешеходов, минимизирует заторы и оптимизирует время, затрачиваемое горожанами на дорогу», - отметил автор инициативы, депутат Киевсовета Александр Пабат.

Кроме того, целевая программа должна предусматривать жесткие правила организации транспортного обслуживания населения на коммунальных маршрутах. В частности должны быть четко выписаны процедуры предоставления льгот по оплате проезда гражданам, имеющим на это право, на всех маршрутах на единых условиях. В приоритете - возможность использования единого проездного билета, определение единых требований к качеству транспортного обслуживания населения, обеспечение доступности транспортных услуг для населения и максимизация выручки от оплаты проезда.

Департамент транспортной инфраструктуры должен в течение 6 месяцев с момента обнародования этого решения, разработать документ по повышению организации и обеспечения безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы.

Решение поддержали 75 депутатов.


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