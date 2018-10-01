ГСЧС: Предстоящая зима будет более теплой

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие месяцы и зимой в целом. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заведующая отделением климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины Вазира Мартазинова, передает РБК-Украина.

По ее словам, основной метеорологический процесс формируется на более высоких уровнях.

"Это 16-12 км над уровнем моря, что говорит о том, что сам процесс формируется очень устойчив, и он предвидит большое количество осадков. Мы должны на это ставить ставку и в этом году в холодный промежуток времени", - рассказала она.

Мартазинова отметила, что в октябре ожидается распределение более низкой температуры в северо-восточных областях Украине.

"По западным регионам - это от +8 до +10 градусов, к югу до +10 градусов. Похолодание будет идти с северо-восточной стороны. Избыток осадков ожидается в юго-западных областях, а в общем по Украине ожидается дефицит осадков. Во второй декаде октября ожидаются повышение температуры и преимущественно без осадков. Ноябрь начинает сохранять погодные условия октября. Днем температура будет от +8 до +12 градусов, ночью в отдельные дни до -4. В конце ноября начинается снижение температуры. Характерно, что мы видим не только мокрый снег, но и дождь в конце ноября", - рассказала специалист.

При этом, по ее словам, предстоящая зима, по сравнению с предыдущими периодами, будет более теплой, а существенное похолодание ожидается лишь в отдельные дни.

"В декабре мы ожидаем от -1 до -9, но в общем температура будет в пределах нормы. В январе мы ожидаем температуру выше средних многолетних где-то на два градуса. Февраль сохраняет ту же картину, февраль получился теплым - до -2 градусов в среднем. Февраль будет щадящим. Морозных дней будет не так много. Холод, в основном, будет сказываться на восточной части Украины - до -10 градусов и возможно ниже. До -18 градусов ночью может заходить по северо-восточной части Украины в отдельные дни. То есть, похолодание будет кратковременным. Не следует ожидать морозную зиму, но в отдельные дни ночью до -18. Холодным будет начало декабря, конец декабря. А февраль получился облегченным", - сообщила она.

В Киеве, по информации Мартазиновой, основное похолодание перейдет на начало декабря.

"От -5 до -10 градусов, затем температура повысится и будет выше ноля. Затем будет резкое похолодание, оно будет кратковременным и как раз попадает на новогодние праздники. Я думаю, перед Новым годом мы более детально скажем, какой будет температура", - сказала метеоролог.