» » ГСЧС: Предстоящая зима будет более теплой

ГСЧС: Предстоящая зима будет более теплой

Вчера, 15:25 citynews.net.ua | Напечатать

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие месяцы и зимой в целом. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заведующая отделением климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины Вазира Мартазинова, передает РБК-Украина.

По ее словам, основной метеорологический процесс формируется на более высоких уровнях.

"Это 16-12 км над уровнем моря, что говорит о том, что сам процесс формируется очень устойчив, и он предвидит большое количество осадков. Мы должны на это ставить ставку и в этом году в холодный промежуток времени", - рассказала она.

Мартазинова отметила, что в октябре ожидается распределение более низкой температуры в северо-восточных областях Украине.

"По западным регионам - это от +8 до +10 градусов, к югу до +10 градусов. Похолодание будет идти с северо-восточной стороны. Избыток осадков ожидается в юго-западных областях, а в общем по Украине ожидается дефицит осадков. Во второй декаде октября ожидаются повышение температуры и преимущественно без осадков. Ноябрь начинает сохранять погодные условия октября. Днем температура будет от +8 до +12 градусов, ночью в отдельные дни до -4. В конце ноября начинается снижение температуры. Характерно, что мы видим не только мокрый снег, но и дождь в конце ноября", - рассказала специалист.

При этом, по ее словам, предстоящая зима, по сравнению с предыдущими периодами, будет более теплой, а существенное похолодание ожидается лишь в отдельные дни.

"В декабре мы ожидаем от -1 до -9, но в общем температура будет в пределах нормы. В январе мы ожидаем температуру выше средних многолетних где-то на два градуса. Февраль сохраняет ту же картину, февраль получился теплым - до -2 градусов в среднем. Февраль будет щадящим. Морозных дней будет не так много. Холод, в основном, будет сказываться на восточной части Украины - до -10 градусов и возможно ниже. До -18 градусов ночью может заходить по северо-восточной части Украины в отдельные дни. То есть, похолодание будет кратковременным. Не следует ожидать морозную зиму, но в отдельные дни ночью до -18. Холодным будет начало декабря, конец декабря. А февраль получился облегченным", - сообщила она.

В Киеве, по информации Мартазиновой, основное похолодание перейдет на начало декабря.

"От -5 до -10 градусов, затем температура повысится и будет выше ноля. Затем будет резкое похолодание, оно будет кратковременным и как раз попадает на новогодние праздники. Я думаю, перед Новым годом мы более детально скажем, какой будет температура", - сказала метеоролог.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:34

Боевики с семи часов утра и до 18:00 9 раз нарушили режим прекращения огня

Вчера, 18:04

Украинская сторона в Минске настаивает на расследовании подрыва детей в Горловке

Вчера, 17:38

«Перемирие»: За время перемирия боевики 80 раз использовали запрещенное оружие

Вчера, 17:31

МинВОТ обнародовало модель миротворческой миссии ООН на Донбассе

Вчера, 17:26

Юрия Бережного назначили начальником Службы автомобильных дорог в Луганской области

Вчера, 17:06

На Луганщине усиленно противодействуют незаконному обороту оружия

Вчера, 15:45

С 28 октября запускают поезд Лисичанск-Днепр

Вчера, 15:28

Сущенко готовят к этапированию в колонию

Вчера, 14:59

На Луганщине будут судить «начальника управления генпрокуратуры ЛНР»

Вчера, 14:01

В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

Вчера, 13:51

Олланд: Соглашения, подписанные в Минске, являются единственным способом вернуть территориальную целостность Украине

Вчера, 12:58

Владимир Кравченко: Ситуация в полосе ответственности ОТУ «Север» остается контролируемой

Новости Украины:

Вчера, 18:00

В Одесской области установили карантинные посты из-за вспышки сибирской язвы

Вчера, 17:53

В Киевской области мужчину облили горючим и подожгли, заставляя признаться в краже

Вчера, 17:51

В Одессе установили рекорд Украины на фестивале долгожителей

Вчера, 17:40

Комитет Рады выступил за увольнение Супрун

Вчера, 16:58

Киев хочет до 2024 года отказаться от маршруток

Вчера, 15:25

ГСЧС: Предстоящая зима будет более теплой

Вчера, 14:58

За сутки в Украине зафиксировано пять случаев детских суицидов

Вчера, 14:05

Во Львове от кори умер трехлетний ребенок

Вчера, 13:47

ВР в первом чтении упростила получение гражданства для добровольцев-иностранцев

Вчера, 12:56

Донецкие шахтеры снова требуют вернуть зарплату

Вчера, 12:26

Умер известный одесский актер и сатирик Роман Карцев

Вчера, 12:22

Порошенко утвердил ратификацию соглашения с Польшей в сфере обороны

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 