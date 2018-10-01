За сутки в Украине зафиксировано пять случаев детских суицидов

За сутки в разных областях Украины зафиксировано пять случаев детских суицидов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Что-то мы взрослые где-то не дорабатываем. Только за вчера в трех областях, Днепропетровской, Запорожской и Киеве, самоубийством покончили жизнь три ребенка, 2000, 2004 и 2005 годов рождения, выпрыгнув из многоэтажных домов», – написал он.

Замглавы Нацполиции также сообщил, что сегодня утром покончили с жизнью две девочки в Мариуполе, 2002 и 2004 годов рождения, прыгнув с крыши многоэтажного дома. По его словам, погибшие оставили предсмертную записку со словами «я устала ... и не доживу до двадцати лет», – написал он.

«Может нам нужно остановиться в нашем бесконечном беге и вернуться к нашим детям?!» – подытожил Аброськин.