ВР в первом чтении упростила получение гражданства для добровольцев-иностранцев

Верховная Рада готова упростить предоставление гражданства добровольцам-иностранцам. За проект изменений в ряд законов по поводу правового статуса иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины, 3433 в первом чтении проголосовали 252 депутата, - сообщает LIGA.net.

Предусмотрено, что на иностранцев, которые воевали за Украину для получения гражданства, не обязательны такие требования, как непрерывное проживание в Украине в течение пяти лет на законных основаниях или знание государственного языка.

Доказательством участия иностранца в защите Украины будет справка Минобороны, МВД, другого органа, в подчинении которого находятся воинские формирования, или справка откомандировали подразделения, работающего в зоне боевых действий.

Также доказательством может быть решение суда, которым установлен факт участия иностранца в защите территориальной целостности Украины.

Помимо этого, предусмотрен запрет на их экстрадицию в страну признанную агрессором или страну, которая не признает противоправность посягательств на территориальную целостность Украины.