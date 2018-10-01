В Украине отменили обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажках

В Украине с 1 октября вступили в силу новые строительные нормы, согласно которым необязательно проектировать мусоропроводы в многоэтажках.

Об этом в Facebook сообщил замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

Сообщается, что с 1 октября мусоропроводы в многоэтажках можно не проектировать. Согласно новым нормам, необходимость устройства мусоропроводов в населенных пунктах определяется с учетом принятой системы обращения с отходами.

"Так, вместо мусоропроводов можно использовать, например, подземный или вакуумный способ сбора мусора. Это будет способствовать чистоте в жилых домах населенных пунктов и улучшению экологической ситуации. Обязательная норма проектирования мусоропроводов сохраняется только в специализированных домах для людей с инвалидностью и пожилых людей", - добавил чиновник.