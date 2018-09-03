В Киеве двух патрульных будут судить за систематическое взяточничество

В Киеве за систематическое взяточничество будут судить инспектора и полицейского роты патрульной полиции Управления патрульной полиции в г. Киеве. Об это в пятницу, 27 сентября. Сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Отмечается, что прокуратура Киева Служба безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту получение взятки патрульными. Правоохранители направили обвинительный акт к Днепровского районного суда Киева для рассмотрения по сути.

Сообщается, что указанные полицейские брали деньги с водителей, которые нарушали правила дорожного движения. В обмен патрульные обещали не привлекать нарушителей к административной ответственности.

"По результатам проведенного расследования выявили и задокументировали систематические факты получения неправомерной выгоды работниками патрульной полиции... Подозреваемым избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и по решению суда отстранены от должностей", - добавили в прокуратуре.

Действия патрульных квалифицировали как получение взятки в крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Нарушителям грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.