Прокуратура расследует выдачу венгерских паспортов украинцам по статье о госизмене

Прокуратура расследует выдачу венгерских паспортов украинцам по статье о госизменеСегодня, 16:44
Уголовное производство по фактам выдачи гражданам Украины паспортов Венгрии в населенном пункте Берегово Закарпатской области расследуется по статье о государственной измене. Об этом в комментарии изданию РБК-Украина сообщили в прокуратуре Закарпатской области.
В пресс-службе сообщили, что производство предварительно квалифицировали по ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Сведения внесены в ЕРДР