Прокуратура расследует выдачу венгерских паспортов украинцам по статье о госизмене

Уголовное производство по фактам выдачи гражданам Украины паспортов Венгрии в населенном пункте Берегово Закарпатской области расследуется по статье о государственной измене. Об этом в комментарии изданию РБК-Украина сообщили в прокуратуре Закарпатской области.