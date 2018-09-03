Украина договаривается о прямом авиасообщении между Киевом и Лос-Анджелесом

Возможность налаживания прямого авиасообщения между аэропортами "Лос-Анджелес" и "Борисполь" обсуждалась во время встречи министра инфраструктуры Владимира Омеляна с руководством американского аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры .

"Руководитель аэропорта Лос-Анджелеса выразил заинтересованность и пообещал провести работу с американскими авиакомпаниями по налаживанию прямого авиасообщения. Также стороны выразили заинтересованность в развитии карго перевозок", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили пресс-службе, аэропорт Лос-Анджелеса входит в топ-5 самых загруженных аэропортов мира и занимает 2-е место в Соединенных Штатах. Пассажиропоток составляет более 84 млн пассажиров в год. На протяжении многих лет аэропорт считается самым популярным пунктом отправления / назначения в мире, то есть местом, где люди начинают или заканчивают их путешествие. Также в аэропорту работает один из крупнейших карго-терминалов в Западном полушарии.