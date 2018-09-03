На выходных ожидаются заморозки

Народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о том, что в ближайшие дни в страну придут заморозки. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она сообщила, что на сайте Украинского гидрометцентра появилось штормовое предупреждение о существенном понижении температуры.

"О заморозках. На сайте Гидрометцентра - штормовое сообщение, что в ночь на воскресенье подморозит на западе, севере, и в Винницкой области. А в ночь на понедельник - практически везде, кроме юга", - написала народный синоптик.

Наталка Диденко порекомендовала в субботу вечером убрать живые растения с улиц, а пятницу использовать для отдыха или работ на даче.

"Поэтому завтра хотя и холодный дождь, но позаботьтесь о винограде или цветах, соберите или уберите с улицы. Кто уже сегодня на даче или возле дома – замечательное теплое время, чтобы погнуть спину или попрыгать на лестнице", - посоветовала синоптик.