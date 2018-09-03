В Киеве электронный билет заработает в течение месяца

В течение месяца столичная власть представляет электронный билет для проезда в общественном транспорте. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

«В течение месяца мы представляем электронный билет - единый билет для всех видов коммунального общественного транспорта города. И им будет очень удобно пользоваться», - сказал Кличко.

Он добавил, что на сегодняшний день электронные системы контроля за проездом в общественном транспорте - валидаторы - уже заканчивают устанавливать. Однако есть еще определенные технические моменты, которые будут решены в течение месяца.

Кличко отметил, что стоимость перевозки общественным транспортом в Киеве - одна из самых низких в Европе. К тому же, коммунальный общественный транспорт в городе убыточен. Следовательно, для надлежащего его функционирования коммунальные транспортные предприятия получают дотации из городского бюджета.

«Поднятие стоимости проезда было вынужденным шагом. Мы не можем допустить банкротства транспортной отрасли. А нам нужно покупать новые троллейбусы, автобусы, трамваи. Строить новые дороги. На все это нужны деньги. Это был непопулярный, но вынужденный шаг. Значительная часть от поднятия стоимости проезда в общественном транспорте была направлена в основном на повышение заработной платы работникам этой отрасли, а также пойдет на закупку нового подвижного состава», - отметил городской голова.