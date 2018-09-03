СБУ блокировала контрабанду в Украину анаболических стероидов

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду в Украину анаболических стероидов - метандиенона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Как отмечается, в Харькове правоохранители блокировали незаконный ввоз в Украину метандиенона. Стероиды заказывал житель Харькова в одной из стран Восточной Азии для продажи и изготовления фальсифицированных медсредств.

"Товар" он получал через сервисы международной почтовой связи. Для сокрытия противоправной деятельности делец использовал посредников, которые доставляли ему "посылки" из почтовых отделений", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали в центре Харькова во время передачи посредником очередной партии метандиенона. В ходе обысков у него дома правоохранители обнаружили килограмм анаболиков, а также поддельные голограммы и устройства для фасовки и пломбирования фальсифицированных медпрепаратов.

"По предварительным оценкам стоимость обнаруженной "продукции" на "черном рынке" составляет более десяти тысяч долларов. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.