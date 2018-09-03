В Авдеевке возобновили оформление ID-карт и загранпаспортов

В прифронтовой Авдеевке Центр предоставления административных услуг городского совета возобновил прием документов для получения паспортов, в том числе для выезда за границу. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Авдеевки.

«Центр предоставления административных услуг Авдеевского городского совета (далее ЦНАП) сообщает о возобновлении приема граждан по вопросам консультирования и оформления документов для получения паспортов гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем в ранее установленном порядке», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что до окончательного переподключения ЦПАУ на другого провайдера – «Укртелеком», административные услуги Государственной миграционной службы Украины будут предоставляться в тестовом режиме.

В пресс-службе уточнили, что с графиком работы ЦПАУ и условиями получения административных услуг можно ознакомиться на официальном сайте ВГА Авдеевки по ссылке.