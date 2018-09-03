Представление на Вилкула, Дунаева и Колесникова комитет Рады рассмотрит 3 октября

В среду, 3 октября, регламентный комитет Верховной Рады будет рассматривать представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова.

Об этом в четверг, 27 сентября, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге, пишет Тиждень.

«Очевидно, что в следующую среду, я так предполагаю, Регламентный комитет может рассмотреть этот вопрос», - отметил он.

В то же время Луценко добавил, что после рассмотрения соответствующим комитетом представлений на этих трех депутатов от «Оппозиционного блока» парламент будет рассматривать снятие неприкосновенности не только по отношению к ним, но и представление на еще одного депутата, на которого уже есть заключение комитета (очевидно, речь идет о депутате из группы «Воля народа» Александра Пономарева - Ред.).