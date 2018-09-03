Прифронтовые Марьинка и Красногоровка могут быть подключены к газоснабжению до зимы. О таком шансе сегодня рассказал председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць на коллегии ОГА в Краматорске.

"Обеспечение режима безопасности и режима тишины стало возможным благодаря нашим Объединенным силам. Самое главное, выполнен колоссальный объем работ на данное время. Там были некоторые организационные проблемы, которые мы решили, все договоры заключены. Надеюсь, что в течение 2-3 недель мы максимально уже выйдем на подготовку к запуску газа на Марьинку и Красногоровку", - сказал он.

Куць уточнил, что это "приблизительный срок, там есть технические проблемы, которые мы в ходе выполнения работ будем устранять".

Командующий Объединенных сил Сергей Наев отметил, что подразделения ОС обеспечили соблюдение режима прекращения огня, очистили от взрывоопасных предметов прилегающие территории и всячески способствовали проведению ремонтно-восстановительных работ на газораспределительной станции "Марьинка".

Украинская сторона СЦКК 29 августа заявила о начале первого этапа ремонта на газопроводе и газораспределительной станции в прифронтовой Марьинке. Эти объекты были выведены из строя в июле 2014 года в результате обстрела со стороны боевиков. Более 26 000 жителей городов Красногоровка и Марьинка, десятки объектов гражданской инфраструктуры, больницы и учебные заведения остались без газоснабжения.