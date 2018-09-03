СБУ взялась за выдачу венгерских паспортов на Закарпатье

Служба безопасности Украины начала расследование фактов выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатской области, заявил журналистам генпрокурор Юрий Луценко.

«Уголовное производство открыто, ведет СБУ», - приводит его слова 112 Украина.

По словам Луценко, в вопросе двойного гражданства ситуация однозначна: за подобное правонарушение должна быть ответственность. Генпрокурор привел в пример беглого нардепа Андрея Артеменко, который был лишен украинского гражданства после обнаружения у него второго паспорта.

«Если в ходе следствия СБУ будут установлены такие случаи в отношении других лиц, любых – мэров, губернаторов, министров, пенсионеров, военнослужащих, действие будет такое же: лишение украинского гражданства», - заявил Луценко.