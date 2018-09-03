Столичная полиция расследует похищение иконы "Георгия-Победоносца" из Киево-Печерской Лавры.

Об этом заявили в пресс-службе полиции Печерского райуправления полиции Киева, - сообщает "Украинская правда".

"К нам поступило сообщение (об исчезновении иконы - ред). Начато уголовное производство по части первой статьи 185 Уголовного кодекса, кража", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас правоохранители устанавливают причастных к преступлению лиц.

Проводятся следственные действия. В полиции пока не смогли сказать стоимости похищенной иконы.

Как сообщалось ранее, 26 сентября в Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что Министерство культуры издало приказ об описи имущества религиозного сообщества. В свою очередь в Минкульте заявили, что никаких приказов о создании комиссии по учету имущества религиозных общин УПЦ не выдавали.