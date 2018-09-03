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Количество пострадавших от отравления в Макеевке значительно возросло

Сегодня, 14:58 citynews.net.ua | Напечатать

Количество пострадавших от массового отравления питьевой водой в оккупированной Макеевке Донецкой области возросло до 75 человек.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на так называемое "министерство здравоохранения" ОРДО.

Сообщается, что по состоянию на 27 сентября за медицинской помощью обратились 75 человек. В "министерстве" уточнили, что причиной отравления могла стать некачественная вода. На данный момент проводятся вирусологические исследования отобранных проб.


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