Задержаны экс-милиционеры, которых 7 лет разыскивали за пытки

Следователи прокуратуры Киева совместно с оперативными работниками управления внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержали двух бывших сотрудников милиции, которые 7 лет находились в розыске. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Указанные лица подозреваются в превышении власти, применении физического насилия и пытках с применением разогретой утюга по отношению к задержанному с целью получения от него сведений о совершенном.

В 2014 году Святошинский районный суд Киева их бывшего руководителя, который в момент совершения преступления возглавлял сектор отдела уголовного розыска, признал виновным по ч. 2 ст. 365 и ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 358 УК Украины и осудил к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные со специальными властными полномочиями сроком на три года.

Двое его сообщников уволились из органов внутренних дел и с 2011 года скрывались от органа досудебного расследования, однако после установления их местонахождения 26.09.2018 были задержаны.

Прокуратурой города Киева подготовлено ходатайство в суд о применении в отношении задержанных лиц меры пресечения в виде содержания под стражей.