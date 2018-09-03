В Харькове BMW въехало в маршрутку: 6 пострадавших

Сегодня в 08:24 в Харькове на улице Достоевского 46-летний водитель автомобиля BMW столкнулся с маршрутным автобусом, который стоял на остановке.

Как сообщает пресс-служба облполици, в результате аварии пострадали шесть человек – четыре пассажира автобуса в возрасте от 20 до 56 лет и двое пассажиров иномарки. Состояние здоровья одного из травмированных медики оценивают как тяжелое.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.